La seducción de la extrema derecha: ¿cómo frenar el avance ultra?

No hay más que ver una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados para concluir que la política tiempo ha que se ha convertido en un juego de sombras donde lo relevante es la retórica. Los gestos impostados y los minutos de gloria han relegado a las iniciativas concretas a un rol subalterno. Los discursos ultradrechistas beben de fake news y argumentarios simplones –cuando no embaucadores y falsarios–. Pudiera pensarse que una política decente basada en la realidad y no en la ficción, en lo material y no en problemas inventados o debates superados está condenada al fracaso y allanaría el terreno a los populismos de ultraderecha. Nada más lejos de la realidad. Atajar los problemas del día a día de los ciudadanos es el mejor de los remedios ante la deriva ultra de algunos partidos que ganan adeptos con malas artes.